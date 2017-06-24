الكهرباء: لا انقطاعات للتيار في عيد الفطر

عمر سالمأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم إتخاذ كافة التدابير من أجل منع حدوث أي انقطاعات بالتيار الكهربائي.وأضاف حمزة، فى تصريحات لـ"المال، أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى كافة الشركات، والدفع بوحداتها فى كافة الميادين والأماكن العامة والحيوية لمواجهة حدوث أي انقطا

عمر سالم

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم إتخاذ كافة التدابير من أجل منع حدوث أي انقطاعات بالتيار الكهربائي.

وأضاف حمزة، فى تصريحات لـ”المال، أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى كافة الشركات، والدفع بوحداتها فى كافة الميادين والأماكن العامة والحيوية لمواجهة حدوث أي انقطاعات التيار الكهربائي.

وأشار إلى أنه يتم أيضاً التنسيق مع الوزارات المختلفة، مثل التنمية المحلية والأوقاف للتنسيق فى توفير الكهرباء لكافة الأماكن التى سيتم إقامة صلاة عيدالفطر بها، مؤكدًا أن الشبكة جاهزة لاستقبال الأعياد.

كما سيتم التنسيق مع شرطة الكهرباء لمنع سرقة البعض للتيار خلال الأعياد، كما تم تشكيل فرق طوارئ وصيانة لمواجهة أى أعطال.