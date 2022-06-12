«الكهرباء»: لا استثناءات أو إعفاءات جديدة من زيادة الأسعار يوليو المقبل

أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة لـ«المال» – ردًا على ما أثير مؤخرًا من مطالبات بمجلس النواب، بتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء أو تنفيذ استثناءات جديدة لبعض الشرائح بخلاف المعلن عنها- أنه لم تتم مناقشة أى إعفاءات أو استثناءات أو تعديلات فى أى شريحة من شرائح الاستهلاك المنزلى من جانب الجهات الحكومية.

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق زيادة أسعار الكهرباء، للمرة التاسعة على التوالى للاستهلاك المنزلى والرى، اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل للعام المالى 2022-2023.

وقالت المصادر إنه سيتم تنفيذ الأسعار التى تم إقرارها من مجلس الوزراء خلال 2020، ونشرت فى الجريدة الرسمية حينها.

يذكر أن وزارة الكهرباء بدأت تطبيق زيادات أسعار الكهرباء منذ العام المالى (2014/ 2015)، وأعلنت عن خطة لتحرير سعر الطاقة بشكل نهائي، لكنها قامت بتمديد الجدول الزمنى لإلغاء الدعم حتى العام المالى 2024 / 2025.

وتتراوح الزيادات الجديدة من 3 إلى 10 قروش على 5 شرائح من الاستهلاك المنزلي، فيما تم تثبيت الأسعار للشريحتين السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات /ساعة، والسابعة الأعلى من 1000 كيلووات ساعة، لعدم حصولهما على أى دعم حاليًا، بل تتم محاسبتهما بأعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء؛ فضلًا عن أن مستهلكى تلك الشريحتين لا يتجاوزون %10 من إجمالى المستهلكين.

مصادر: الوزارة تتحمل الأعباء عن القطاعين الصناعى والتجارى رغم تحرك الدولار والوقود

وأكدت المصادر أنه ستتم زيادة سعر شريحة واحدة فقط من القطاع التجاري، وهى الثانية التى يتراوح استهلاكها من 0 إلى 250 كيلووات/ ساعة، بقيمة 3 قروش فقط، لتقفز من 120 إلى 123 قرشا للكيلوات ساعة.

وأضافت أنه ستتم زيادة أسعار الكهرباء لأغراض الرى من 95 قرشًا لكل كيلووات ساعة، إلى 105 قروش بزيادة قدرها 10 قروش، وتلك الأسعار ما زالت مدعومة رغم تلك الزيادة.

وتابعت المصادر أنه لن تتم زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى خلال العام المالى المقبل، نظرًا للأحداث الاقتصادية الحالية، وأبرزها تحرك سعر الدولار أمام الجنيه والحرب الروسية والأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع البترول والغاز عالمياً ولضمان عدم حدوث كساد أو تأثر المواطنين.

وأكدت المصادر أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة %2.3 إلى %19 على الشرائح الخمس الأولى فى الاستهلاك المنزلى.

وتتمثل الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى كالآتى:

الشريحة الأولى التى تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سيرتفع سعرها من 48 إلى 58 قرشًا للكيلووات/ ساعة، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات، من 58 إلى 68 قرشًا، والثالثة التى تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، سترتفع من 77 إلى 83 قرشًا، والرابعة التى تستهلك من 201 إلى 350 كيلووات 106 إلى 111 قرشًا، والخامسة التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات، من 128 إلى 131 قرشًا.

وسيتم تثبيت السعر للشريحة السادسة التى تستهلك من 651 إلى ألف كيلووات، وتحاسب بسعر 140 قرشًا للكيلو وات، وهو ما سيحدث أيضًا مع «السابعة» التى تتجاوز 1000 كيلووات، وسيثبت سعرها فى يوليو المقبل عند 145 قرشًا.