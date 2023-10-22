«الكهرباء»: عودة التيار إلى محافظة بورسعيد بالكامل بعد انقطاعها.. وتعلن الأسباب

كشف الدكتور ايمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة ، عن عودة التيار الكهربائي لمحافظة بورسعيد بالكامل بعد إنقطاعها صباح اليوم ، موضحًا ان انقطاع التيار لم يستمر أكثر من 15 دقيقة وبدأت الوزارة في إعادته بشكل تدريجي

وأضاف حمزة في تصريحات لـ “المال” أن انقطاع التيار الكهربائي صباحًا جاء نتيجة عطل في محطة محولات الرسوة بجهد 220 كيلو فولت ما تسبب في خروج خطوط نقل التيار عن الخدمة.

وأوضح ان التغذئية الكهربائية في المحافظة تشهد استقرار حاليًا وتم التنسيق والمتابعة بشكل كامل بين شركتي القناة لتوزيع الكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء ، بالاضافة إلى محافظة بورسعيد.

وأعلنت صباح اليوم محافظة بورسعيد عن وجود انقطاع الكهرباء بالكامل عن المحافظة إضافة للمياه.

وأضافت المحافظة في بيان لها عبر صفحتها على الفيس بوك، أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب عطل مفاجي خاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تقوم بتغذية محطات بورسعيد.

وأوضحت منذ قليل إنه جار التعامل وتم البدء في عودة التيار الكهربائي وعودة المياه تدريجيا.