الكهرباء : علينا التعايش مع الزيادات الجديدة للحفاظ على القطاع

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التوازن بين استمرار الاستثمار وتطوير المنظومة مع عدم زيادة الأعباء على المواطنين.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، مساء الثلاثاء، أنه من المطلوب التعايش مع أسعار الكهرباء الجديدة.، مضيفا: “زوجتي قالت لي هو ده وقته، وجاوبت عليها إنه حال انقطاع الكهرباء ماذا ستفعلين؟ إنه للحفاظ على الوضع الحالي واستقرار الشبكة القومية”.

وأوضح حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر، أنه كان هناك فجوة كبيره بين سعر التكلفه والبيع، وحدث ظلام وتهالك في شبكات الكهرباء منذ 2013 نتيجة لتلك الفجوة ، وقامت الوزارة بإصلاح تلك الأخطاء والتهالكات ، وقامت بضخ مليارات الجنيهات للوقود والاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والإنتاج.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التوازن بين استمرار الاستثمار وتطوير المنظومة مع عدم زيادة الأعباء على المواطنين.

ولفت إلى أنه لم يتم زيادة أسعار الكهرباء على الشريحة السابعة والتى تستهلك فوق 1000 كيلووات ساعه شهريا لأنها تحصل على الكهرباء بأعلى من أسعارها وتعد شريحة داعمه للشرائح الأقل استهلاكا.

وجاءت الأسعار الجديدة للكهرباء كالتالي:

الأسعار الجديدة للكهرباء الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من بسعر 30 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقًا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بدلًا من 50 قرشًا حاليًّا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلًا من 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلووات، بدلًا من سعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات تم تثبيتها عند سعر 140 قرشًا.