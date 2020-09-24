الكهرباء : ضخ 555 مليون حنيه استثمارات لتطوير شبكات شمال سيناء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى الاستثمارات في محافظة شمال سيناء يصل لنحو 555 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 وحتي يوليو 2020. واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة…

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى الاستثمارات في محافظة شمال سيناء يصل لنحو 555 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 وحتي يوليو 2020.

واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (165 الف) مشترك ويضم حوالى 51 مركز وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين .

– 295 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

– 31 سكينة هوائية جهد متوسط .

– 21 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .

– 815 عامود هوائى جهد متوسط .

– 95 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

– 70كم خطوط أرضية جهد متوسط .

– 2333 عامود جهد منخفض.

– 765 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

– 625 كم خطوط أرضية جهد منخفض.

– 103 صندوق توزيع جهد منخفض .

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 452 مليون جنيه متمثلة فى :

§ توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمع بدوى تنموى بشمال سيناء

مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة

مشروع تغذية سوق الجملة الجديد

مشروع انارة الطريق الدولي حتي الروضة

مشروع تغذية محطة رفع مياة – كرم ابو نجيلة

توصيل التيار لمحطةمياة ابوصقل

مشروع تغذية محطة تحلية المياة بالسكادرة

م توصيل التيار لمحطةمياةغرب العريش

توصيل التيار الكهربائى لقرية الاملت

توصيل التيار الكهربائى لانفاق شمال الاسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الامنية بقدرة 26م ف ا

توصيل التيار الكهربائى لانفاق بورسعيد اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الامنية

الجمهورية للإهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

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