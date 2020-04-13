الكهرباء: خروج محطات لتوليد طاقة الرياح من الخدمة نهاية 2021

كشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه من المقرر خروج محطات لتوليد طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بقدرة تصل إلى 30 ميجاوات من الخدمة نهائيا بحلول 2021.

أضاف المصدر لـ«المال» أن الخروج يرجع إلى انتهاء العمر الافتراضى للتوربينات ويصل إجماليها إلى 30 «توربينى»، الذى بلغ 20 عاما بمنطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر بصعيد مصر.

مصدر: نسعى لتنفيذ مشروعات جديدة لعدم تأثر موارد الهيئة

أوضح أن خروج المحطات من الخدمة مرجح أن يؤثر فى كميات الطاقة المتجددة المنتجه محليا، كما أنه يخفض من قيمة الموارد المالية لهيئة الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة وهو ما تسعى الهيئة لمجابهته عبر إنشاء المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

تضم منطقة الزعفرانة لإنتاج الطاقة من الرياح توربينات تنتج 550 ميجاوات، مايعادل ثلث إنتاج السد العالى، قدرة كل توربينى 500 كيلو وات إلى 2 ميجاوات، وتبلغ مساحتها 120 كلم، أنشأت على 8 مراحل بداية من عام 2000 حتى 2010، وتعد ثانى أكبر محطة فى شرق إفريقيا بعد محطة جبل الزيت التى تنتج 580 ميجا وات.

أشار المصدر إلى أن إنشاء تلك المشروعات تم بقروض ميسرة من الدنمارك وإسبانيا واليابان وألمانيا، وآخر مرحلة بها فى 2010 كان القرض دنماركيا، والمشروع بتكلفة 110 ملايين يورو، والمحطة تتبع بالكامل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتقوم ببيع الطاقة منها بمتوسط 35 قرشًا لكل كيلووات ساعة.

ارتفع إنتاج مصر من الطاقة الشمسية خلال 2019 إلى 2.4 مليار كيلووات/ ساعة، مقارنة مع 3 ملايين كيلووات/ ساعة فى 2018، بعد دخول مجمع بنبان- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم – الخدمة بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات 2 مليار دولار.

يُذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نهاية 2019 سجل 6000 ميجاوات، بزيادة قدرها 2000 ميجاوات، بما يعادل %11 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر الذى بلغ 55 ألف ميجاوات.

تخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.

عمر سالم