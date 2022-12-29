الكهرباء: جار تنفيذ الصبة الخرسانية لأول مفاعلين في محطة الضبعة النووية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن إنجازاتها خلال عام 2022 في مجال الطاقة النووية والتي كان أبرزها بدء الصبة الخرسانية لأول مفاعلين في محطة الضبعة النووية لأول مفاعلين بالمحطة.

وأضافت الوزارة أنه تم استكمال الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، حيث يتكون المشروع من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجارى بدءا من عام 2029.

الطاقة النووية

– وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي والثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية .

– وأنه تم البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى والثانية في مشروع محطة الضبعة النووية واللذان يعدا المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

– وتعد أعمال الصبتين الخرسانيتين للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية تمثلان علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت.