الكهرباء: توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم بالتعاون بين هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي، توقيع 16 مذكرة تفاهم بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر .

وأضافت الوزارة في بيان لها على هامش عقد مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، جلسته الثالثة لعام 2022 برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة، أن تلك المذكرات تشير إلى جاذبية الاستثمار في مصر عامة، والطاقة المتجددة خاصة ويجعل منها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر، ويتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27، نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وجاء انعقاد الجمعية بحضور المهندس أسامة عسران، نائب الوزير حيث استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2022 ، والذى أسفر عن ما يلى :

2.6 مليار جنيه إيرادات هيئة الطاقة المتجددة

– بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 2.643 مليار جنيه، بزيادة نحو 167 مليون جنيه عن المستهدف بقانون الربط.

– بلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2021/ 2022 حوالى 6.3 مليار جنيه، منها 12.3% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة .

تحقيق المستهدف من إنتاجية مشروعات الهيئة المختلفة والتغلب على تحديات التشغيل المختلفة مما يشير إلى مرونة خطط التشغيل والصيانة وقدرتها على التغلب على التحديات بما يتواكب مع إدارة رشيدة لأصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة.

وكذلك التعاون من كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء والعمل على التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر الفترة المقبلة.