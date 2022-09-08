الكهرباء توقع مع سيمنس عقد إنشاء مركز تحكم بالإسكندرية وتركيب 300 ألف عداد ذكي 

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع عقد تنفيذ الحزمة (LOT-1) بين شركتي الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة سيمنس ألمانيا عقد إنشاء مركز تحكم غرب إسكندرية ومركز التحكم الإشرافي بالإضافة إلى تركيب 300 ألف عداد ذكي بنظام القراءة والتحكم عن بعد.

ويأتي العقد فى ضوء التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية وفي إطار المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم التوقيع بحضور سفير اليابان والقائم بأعمال سفير ألمانيا.

يأتي ذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات توزيع الكهرباء (EG-P36) والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) والذى يستهدف المشروع تنفيذ (4) مراكز تحكم سيتم تنفيذهم على ثلاث حزم بالإضافة الى تركيب حوالى مليون عداد ذكى فى نطاق شركات التوزيع (الاسكندرية – شمال القاهرة – شمال الدلتا).

وتبلغ االتكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 39 مليون يورو بالإضافة إلى حوالى 174.2 مليون جنيه مصرى ومدة تنفيذ المشروع 30 شهراً.

وأكد شاكر اهتمام القيادة السياسية بجودة الخدمة، ومن المتوقع أن تحقق المشروعات أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها والقضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.

ويأتي المشروع في ضوء جهود قطاع الكهرباء لتحسين أداء الخدمة وتطوير الشبكة، عبر وضع خطة لتنفيذ وإنشاء (47) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافياً على سائر أنحاء الجمهورية والتى ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكانى في البلاد بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية.

كما أنه فى إطار التوسع فى تركيب العدادات الذكية فقد تم الانتهاء من تنفذ المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية وإنشاء مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر أن هذه الحلول البرمجية المتقدمة ستساعد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تحميل الشبكة وخسائرها وسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات الفعالة اللازمة قبل ظهور المواقف الحرجة على الإطلاق.

جدير بالذكر أنه تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية فى الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين بعدد حوالى 530 ألف عداد ذكى ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية وجار استكمال الإجراءات للتعاقد مع الشركات التى تم قبول العروض الخاصة بها بنطاق كل شركة توزيع.