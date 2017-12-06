الكهرباء توقع مذكرة تفاهم بمجال الطاقة النووية مع التشيك

عمر سالمقام وفد مصري رفيع المستوى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.جاء ذلك خلال زيارة وفد مصري يضم عدد من المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات النووية المصرية بزيارة جمهورية ا



عمر سالم

قام وفد مصري رفيع المستوى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مصري يضم عدد من المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات النووية المصرية بزيارة جمهورية التشيك خلال يومى 4، 5 ديسمبر الجارى وذلك في إطار خطة القطاع على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعياً لتحقيق الحلم النووى المصرى، وتلبية للدعوة الواردة من السيدة نائبة وزير التجارة والصناعة التشيكية.

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وتيسير التعاون فى مجالات التنمية وتحسين إدارة المنظمومة وتحسين الأداء البشرى، وإدارة المعرفة، بالاضافة إلى تنظيم المنشآت النووية والإشراف عليها، والمهارات الإدارية الأخرى، وتم خلال الزيارة أيضاً القيام بعدد من الجولات الميدانية لإحدى المحطات النووية التشيكية وجهاز الرقابة النووية والاشعاعية التشيكى.

تأتى تلك الزيارة لدعم سبل التعاون بين البلدين فى عدد من مجالات التعاون من بينها التدريب وبناء القدرات، الاستفادة من الخبرات التشيكية فى ادارت المفاعلات الروسية فى جمهورية التشيك، وكذا الإستفادة من خبراتهم فى مجال الأمن والأمان النووي والرقابة النووية، وعرض إمكانية تقديم الخدمات الاستشارية لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية.