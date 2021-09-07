الكهرباء توقع عقود 3 محطات محولات في سيناء بقيمة 1.15 مليار جنيه

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم توقيع عقد لتنفيذ ثلاث محطات محولات، اثنتان منها على الجهد الفائق 220/66 كيلوفولت والثالثة على الجهد العالي 66/22 كيلو فولت في شبه جزيرة سيناء .

وتم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للتجارة والتوزيع حيث سبق وفازت شركة السويدي بتنفيذ هذه المشروعات من خلال عمل ممارسة تضمنت العديد من الشركات المحلية والعالمية. صورة اثناء التوقيع

وتأتي تلك العقود استمرارا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية وتماشيا مع توجيهات الدولة والرؤية الشاملة لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتوفير وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية بشمال ووسط سيناء.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد حوالى مليار و150 مليون جنيه، ويتم تمويل هذه المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ للمشروعات الثلاث (16 شهر) من تاريخ أمر الإسناد.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

ويسعى القطاع لتلبية كافة متطلبات التنمية للمشروعات القومية والاستراتيجية بالدولة، وبأقل تكلفة وأعلى جودة ويأتي في قلب هذه الاهتمامات وعلى رأس أولوياتها تنمية شبه جزيرة سيناء.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكد شاكر أن تلك المشروعات تنفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .