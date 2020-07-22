الكهرباء توقع عقد ربط محطة محولات النهضة بـ «العبور وهليوبوليس»

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة انرجيا للطاقة والتليكوم سيليوشنز وشركة انرجيا للطاقة (السويدى) عقد لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE لربط محطة محولات النهضة بمحطتى محولات العبور وهليوبوليس بمنطقة كهرباء القاهرة.

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE قطاع 1× 2000 مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتها وذلك لربط محطة محولات النهضة بمحطتى محولات العبور وهليوبوليس بنظام تسليم المفتاح على النحو التالى :

المسار الاول : العبور / النهضة بطول ( 6 كم ) مزدوج الدائرة ، المسار الثانى : هليوبوليس / العبور بطول ( 6 كم ) مزدوج الدائرة

واضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 424 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة وتنفيذ تصل إلى حوالى (9) شهور من تاريخ أمر الإسناد بتاريخ 12/7/2020.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

كما اكدت على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .