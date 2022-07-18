«الكهرباء» توقع عقد خدمات مع «الاستشارات الهندسية» لمشروعات بنبان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة الاستشارت الهندسية المتقدمة Advanced Engineering Consultations ADVEC لتقديم خدمات استشارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة تشغيل مشروعات محطات الطاقة الشمسية فى بنبان.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء أن قيمة العقد لا تتجاوز 5 ملايين جنيه، على أن تصل مدته لنحو عامين بداية من الربع الأخير من العام الجارى وحتى عام 2024.

وقام بتوقيع العقد المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والمهندس أحمد سلام رئيس شركة الاستشارات الهندسية والمتقدمة وفريق العمل، ويأتى ذلك استمرارا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت المصادر أن الشركة ستقوم بوضع حلول لجميع المشكلات التى قد تواجه المشروع الأكبر على مستوى أفريقيا بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى متابعة القدرات وكفاءة العمل فى المجمع.

ويقع مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان، على امتداد قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسوان ، وتم اختيار الموقع وفقا لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية ، ويعد موقع المشروع من أكثر المناطق سطوعا للشمس فى العالم، ويوازى السد العالى فى محافظة أسوان، حيث ينتج 2000 ميجاوات من الكهرباء ، ويساهم فى تفادى 2 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

ويبلغ إجمالى تكلفة استثمارات مجمع بنبان للطاقة الشمسية نحو مليارى دولار وبتمويلات أجنبية، وتم تنفيذه بنظام «BOO » البناء والتشغيل والتملك وعلى مساحة 37 كيلو متر مربع، ويتكون مجمع بنبان الشمسى من 32 محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ، وتم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة حيث يصل إجمالى أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم.

وتم تركيب نحو 200 ألف خلية شمسية تنتج كل منهما 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة، التى تتمكن من إنارة 70 ألف منزل ، واستفاد أهل أسوان بشكل أكبر نتيجة العمالة المباشرة وغير المباشرة من أهالى أسوان.