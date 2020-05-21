الكهرباء توقع عقد توسيع محطة محولات شرق العوينات بقيمة 104 ملايين جنيه

وقعت اليوم المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة سيمنس عقد مشروع توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية جهد 220/66/22 كيلو فولت بعدد (2) خلية خط جهد 220 كيلو فولت.

واضافت مشالى في بيان صحفي أن المشروع يأتي للربط بمحطة العوينات الجديدة وعدد (1) ممانع حتى سعة 50 م. فار والخلية اللازمة له للتركيب على القضبان جهد 220 كيلو فولت ، بالاضافة الى مهمات بجهد 220 ك.ف. كجزء من خلية المحول الخاص بوحدة تعويض قدرة غير فعالية (STATCOM) والأعمال اللازمة للتوسيع بنظام تسليم مفتاح.

وأشارت إلى أن قيمة العقد حوالي 104,5 مليون جنيه مصري ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء.

جدير بالذكر أن مدة التنفيذ التعاقدية 10 شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد (12/5/2020) والموعد المخطط للانتهاء فبراير 2021.

تأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.