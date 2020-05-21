طاقة

الكهرباء توقع عقد توسيع محطة محولات شرق العوينات بقيمة 104 ملايين جنيه

مع شركة سيمنس
عمر سالم 4:38 م, الخميس, 21 مايو 20 4:38 م, الخميس, 21 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت اليوم المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة سيمنس عقد مشروع توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية جهد 220/66/22 كيلو فولت بعدد (2) خلية خط جهد 220 كيلو فولت.

واضافت مشالى في بيان صحفي أن المشروع يأتي للربط بمحطة العوينات الجديدة وعدد (1) ممانع حتى سعة 50 م. فار والخلية اللازمة له للتركيب على القضبان جهد 220 كيلو فولت ، بالاضافة الى مهمات بجهد 220 ك.ف. كجزء من خلية المحول الخاص بوحدة تعويض قدرة غير فعالية (STATCOM) والأعمال اللازمة للتوسيع بنظام تسليم مفتاح.

وأشارت إلى أن قيمة العقد حوالي 104,5 مليون جنيه مصري ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء.

جدير بالذكر أن مدة التنفيذ التعاقدية 10 شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد (12/5/2020) والموعد المخطط للانتهاء فبراير 2021.

تأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدين بتكلفة 260 مليون جنيه

عمر سالم 3:08 م, الخميس, 21 مايو 20

الكهرباء توقع عقد تنفيذ الشبكة الداخلية لمساحة 50 ألف فدان شرق العوينات

عمر سالم 3:04 م, الأربعاء, 20 مايو 20

الكهرباء : 4.8 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المنفذه بشمال سيناء

عمر سالم 6:00 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

«الكهرباء» تربط برنيس بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة

عمر سالم 5:02 م, الأثنين, 18 مايو 20

الكهرباء توقع عقد توسيع محطة محولات الكوم الأحمر بقيمة 148 مليون جنيه

عمر سالم 2:09 م, الأحد, 17 مايو 20

لأول مرة.. «الكهرباء» تربط مرسى علم بالشبكة القومية

عمر سالم 6:14 م, الأحد, 10 مايو 20