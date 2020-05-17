طاقة

الكهرباء توقع عقد توسيع محطة محولات الكوم الأحمر بقيمة 148 مليون جنيه

ضمن خطط وزارة الكهرباء لتطوير الشبكة القومية
عمر سالم 2:09 م, الأحد, 17 مايو 20 2:09 م, الأحد, 17 مايو 20

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وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الاتحاد المكون من شركتى (Shandong Taikai & Giza Systems) وذلك لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات الكوم الأحمر جهد 66/11 كيلو فولت التابعة لمنطقة كهرباء مصر الوسطى .

صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأوضحت مشالى أن العقد يتضمن توسيع محطة محولات الكوم الأحمر جهد 66/11 كيلو فولت بمهمات جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ، وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 148 مليون جنيه مصرى ، كما سيتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ استلام Notive of Award.

والمحطة

تأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة.

واشارت الى أن العقد يأتى فى إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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