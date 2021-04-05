«الكهرباء» توقع عقد تنفيذ محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات

شهد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات Belectric–CCC لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس.

ويأتي التوقيع بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي بنك التعمير الألماني. صور لتوقيع العقد

يتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفولتية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات، بالإضافة إلي أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف 2022.

تبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني.

يعد هذا المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافيء ويحد من انبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

ويوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الاعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.

ويأتى هذا المشروع تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلي الوصول إلي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمراراً لجهود الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.