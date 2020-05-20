الكهرباء توقع عقد تنفيذ الشبكة الداخلية لمساحة 50 ألف فدان شرق العوينات

وقعت اليوم وزارة الكهرباء والطاقة عقدا لتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة إضافية بشرق العوينات تصل الى 50 الف فدان ، بتكلفة قدرها نحو 495 مليون جنيه ، حضور الدكتور/ محمد شاكر المرقبي – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أركان حرب/ مصطفي أمين – رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنيه.

ويأتي العقد فى إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة فى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التى تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.



وأشار شاكر إلى أن وزارة الكهرباء قامت بالتعاون الوثيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لربط وتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومى، حيث تبعد هذه المنطقة عن بحيرة ناصر بحوالى 380 كم غرباً، وعن الواحات الداخلة حوالى 385 جنوباً، ومن المستهدف استصلاح وزراعة ما يزيد على 300 ألف فدان بتلك المنطقة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمرى القطاع الخاص.

وقد بلغت المساحة الحالية للأراضى المستصلحة والتي يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستزراعها 110 آلاف فدان بالمنطقة تتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية ومن أهمها محصول القمح ويسعى الجهاز إلى زراعة واستصلاح 50 ألف فدان إضافية لزراعة محصول القمح لتقليل الفجوة الغذائية. صورة لتوقيع العقد

واضاف شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائى (شبكات داخلية وخارجية) لمساحة 50 ألف فدان إضافية على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ وتشغيل شبكة الكهرباء الخارجية على الجهود 220/66 كيلوفولت شاملة خطوط النقل ومحطات المحولات بتكلفة تقديرية 1.7 مليار جنيه ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح أنه يتم تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية على جهد 22 كيلوفولت بتمويل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبتكلفة تقديرية حوالي 500 مليون جنيه شاملة أعمال التوريدات والتركيبات.

وستنفذ شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع المشروع خلال 8 شهور، كما ستقوم الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية بالأعمال التصميمية والاستشارية تحت إشراف شركة مصر الوسطى للتوزيع.

