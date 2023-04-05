«الكهرباء» توقع عقدًا بقيمة 823 مليون جنيه لتدعيم شبكة محافظة أسيوط

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدا مع شركة حسن علام للإنشاءات لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.
تضمن العقد إنـشــاء محـطــة مـحـــولات دشلوط جــهــد 220/66/ 11 كيلو فولت مـن النـوع المعـزول بـالغـاز (GIS ) بنظام تسليـم مفتـاح وذلك لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الاحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية
وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد حوالى 823 مليون جنيه بمدة تنفيذ تبلغ حوالى 12 شهر من تاريخ توقيع العقد، وتمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.