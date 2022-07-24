«الكهرباء» توقع عقدًا بتكلفة 126 مليون جنيه لإحلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع مشروع أهالينا 3

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم، عقدًا مع التحالف المكون من شركة الجيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة، في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية، مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.

ويأتي المشروع لإحلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع مشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 3» بكابلات أرضية جهد 66 ك.ف اللوط الأول توريد و تركيب كابلات أرضية وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها واللازمة لإحلال جزء من الخط الهوائي (وادي حوف/مترو طرة) بطول 3.6 كم بمنطقة كهرباء القاهرة.

وأكدت مشالى أن المشروع يهدف إلى إخلاء الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 3 من الخطوط الهوائية التالية:

الخط الهوائي وادي حوف/مترو طرة جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

الخط الهوائي وادي حوف/المحاجر جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

الخط الهوائي وادي حوف/اسكان الضباط جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

وإحلالها بكابلات أرضية جهد 66ك.ف قطاع 1*400 مم2

وأشارت مشالى إلى أنه يتم تمويل المشروع خصمًا علي المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية حوالي 126 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 أشهر من تاريخ استلام الشركة لخطاب أمر الإسناد.