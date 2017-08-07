الكهرباء توقع عقدي حوش مفاتيح محطتي شرم الشيخ والغردقة

عمر سالم: يشهد اليوم الإثنين المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر توقيع عقد عملية توريد وتنفيذ مهمات حوش المفاتيح (GIS) جهد 220/66/11 ك.ف اللازم لربط كل من محطة توليد كهرباء الغردقة ومحطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية بالشبكة الموحدة مع شركة XD - EGEMAC. وأوضح جابر أنه يتم تنفيذ ال

عمر سالم:

يشهد اليوم الإثنين المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر توقيع عقد عملية توريد وتنفيذ مهمات حوش المفاتيح (GIS) جهد 220/66/11 ك.ف اللازم لربط كل من محطة توليد كهرباء الغردقة ومحطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية بالشبكة الموحدة مع شركة XD – EGEMAC.

وأوضح جابر أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح بكل من محطتى الغردقة وشرم الشيخ وتتضمن حدود الأعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتدريب وإجراء الاختبارات لكل من مبنى حوش المفاتيح (GIS) جهد 220 ك.ف، ومبنى حوش المفاتيح (GIS) جهد 66 ك.ف، وكذلك توريد عدد (1) محول ربط سعة 125 م.ف.أ جهد 220/66/11 ك.ف ، وتوريد عدد (1) محول سعة 10 م.ف.أ جهد 66/11 ك.ف ، وتوريد عدد (1) محول مساعد سعة 1 م.ف.أ جهد 11/0.4 ك.ف. ، توريد عدد (1) محول تأريض جهد 11 ك.ف ، توريد عدد (1) نظام إطفاء حريق ، هذا بالإضافة إلى أنظمة الوقاية والاتصالات وجميع الأعمال الكهربائية والمدنية اللازمة.

وتبلغ قيمة التعاقد لمحطة محولات الغردقة جهد 220/66/11 كيلو فولت 4.2 دولار أمريكى ، و 916643 يورو ، و ٥٧ مليون جنيه ، كما تبلغ قيمة التعاقد لمحطة محولات شرم الشيخ جهد 220/66/11 كيلو فولت بقيمة ٣.٦ مليون دولار، 752825 يورو، و ٥٣.٩ مليون جنيه، ويتم التمويل من مصادر الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وسيتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والشروط المعمول بها بالشركة القابضة لكهرباء مصر/ الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، بمدة تنفيذ تصل إلى 10 (عشرة) شهور من تاريخ توقيع التعاقد.

وجدير بالذكر أن محطتى توليد كهرباء الغردقة و شرم الشيخ الغازيتين يأتيا ضمن مشروعات الخطة العاجلة وتتكون كل محطة من 6 وحدات قدرة كل منها 48 ميجاوات.