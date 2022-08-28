«الكهرباء» توقع عقدين لتوفير الطاقة لمشروع الدلتا الجديدة بقيمة 625 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع شركتي السويدي إليكتريك T&Dومدكور للمشروعات، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات لتوفير الطاقة الكهربائية لصالح مشروع الدلتا الجديدة عبر الآتى :

العقد الأول مع شركة السويدي إليكتريك T&D وهو عقد محطة محولات روافع ترعة الحمام 7 جهد 220/66/22 كيلو فولت بسعة من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح بقيمة إجمالية 563 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وهو أيضًا ضمن مشروعات الدلتا الجديدة واستكمالًا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية.

مشروع الدلتا الجديدة

وتم توقيع العقد الثاني مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز(GIS)كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط الدلتا الجديدة ضمن المشروعات إلاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة اجمالية (بما يعادل 61,7 مليون جنيه مصرى) بمدة تنفيذ 4 اشهر من تاريخ توقيع العقد.

يذكر أن مشروع الدلتا الجديدة، الذي أطلقه الرئيس السيسي، يقع على الساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، مشيرًا إلى أن مساحته كمشروع تنموي تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل.