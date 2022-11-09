«الكهرباء» توقع بروتوكول تعاون مع «أورانج» لتشغيل شبكاتها بالطاقة المتجددة

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع بروتوكول تعاون بين أورانج مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتعاقد على شراء الطاقة المتجددة واستخدامها في تشغيل شبكاتها ومواقعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور شاكر إن الدولة قد نجحت فى تحقيق أهدافها الخاصة بمشاركة الطاقـة المتجـددة في مزيـج الطاقـة وتعمل على التوسع فى نشر استخداماتها لتصل إلى أكثر من 42% بحلـول عام 2035 ، مع إقرار حزمة من السياسات والآليات المرنة لتشجيع الاستثمار الخاص فى مشروعاتها منها نظام البناء والتملك والتشغيل BOO مما أسفر عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل، وانتاج الطاقة النظيفة.

وأكد على المضى قدماً وبخطى ثابتة وسريعة لتنفيذ خطط القطاع والعمل على الحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الدكتور شاكر أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

وأكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، أن هذا البروتوكول يأتى في ظل حرص أورنچ على استكمال استراتيجيتها المتكاملة للقضاء على الانبعاثات الكربونية في شبكاتها وعملياتها ومبانيها فروعها والوصول إلى هدفها الطموح المتمثل في “صفر” كربون بحلول 2040.

وبموجب بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تسعى الشركة للحصول على الكهرباء النظيفة التي تنتجها الهيئة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، الأمر الذي يعني الاستغناء عن كميات كبيرة من الوقود الأحفوري والكهرباء المنتجة من مصادر غير مستدامة، وبالتالي تحقيق الهدف الرئيسي لأورنچ والمتمثل في مكافحة التغير المناخي عبر خفض الانبعاثات الكربونية.

وتنفذ أورنچ مصر استراتيجية متكاملة للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية منذ 7 سنوات تقريبا، ويأتي بروتوكول التعاون الحالي مع وزارة الكهرباء بغرض تسريع وتيرة التحول، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعتمد الشركة بالفعل على الخلايا الشمسية لتشغيل العديد من المحطات والأبراج على مستوى الشبكة، والسنترالات والفروع على مستوى المباني.

واعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة لتحقيق إنجاز جديد على طريق تحول الشركة للاستدامة الكاملة وتقديم خدمات اتصالات وتكنولوجيا راقية وتراعي كافة المعايير الصديقة للبيئة.

وأضاف: ” تتحرك أورنچ مصر على عدة جبهات لتحقيق هدفها المتمثل في صفر كربون بحلول عام 2040، ويعد بروتوكول التعاون هذا خطوة مهمة ضمن مشوارنا الذي بدأناه منذ سنوات ومكننا من تحقيق نجاحات ملموسة تمثلت في تقليل الانبعاثات الكربونية في بعض عملياتنا الرئيسية بنسبة 50% خلال آخر عامين”.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل نقطة ارتكاز وطنية في جهود الدولة المصرية المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتسعى الهيئة لتطوير تقنياتها واستغلال مصادرها على المستوى التجاري كطاقة نظيفة ومستدامة.