الكهرباء توضح موقف العداد مسبوق الدفع حال نفاد رصيده أثناء العيد

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة أن العداد مسبوق الدفع لن تفصل أثناء إجازة عيد الفطر وغلق كافة المحال وبعض الجهات الحكومية نتيجة الإجازة.

وأضاف حمزة لـ”المال” أن هناك تعليمات بالتيسير على المواطنين لمنع انقطاع التيار، بالإضافة إلى أنه لن يتم فصل التيار، على أن يتم حساب قيمة الطاقة المستهلكة وخصمها عند قيام المشترك بإعادة الشحن.

وأوضح أن العدادات مبرمجة وتعمل بانتظام وتساهم في التحول نحو الشبكات الذكية.

وأكد أنه يمكن شحنها عبر عدد من الآليات وذلك عبر منافذ فورى أو من شركة توزيع الكهرباء عند انتهاء الإجازة، أو التطبيقات الإلكترونية.

وأشار حمزة إلى أن كافة شركات الكهرباء ملتزمة بقرارات رئاسة الوزراء بحظر التجول بالإضافة إلى خفض نسبة العمالة ، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الكهرباء قررت ما يلى:

التنبيه نحو تمديد العمل بالقرارات فيما يتعلق بالفئات التى تم منحها إجازات استثنائية من العمل والفئات الأخرى المخاطبة بالعمل بالتناوب فيما بينها طبقا للاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

التأكيد على انتظام العمل لباقى الفئات من شاغلى الوظائف القيادية والعاملين بنظام الورادى وفى مجالى الكشف والتحصيل اتساقاً مع مواعيد حظر التجوال.

واتساقاً مع إجراءات حظر التجوال على مستوى الدولة والتى تم تطبيقها بداية من 25 /3/ 2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الإنتاج التابعة بإحدى البديلين التاليين:

نظام الورديتين

وردية أولى : من الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

وردية ثانية : من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.

نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة، على أن يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.

أما على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء فيراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون إجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة، مع التأكيد على فرق الطوارئ تعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر أثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.