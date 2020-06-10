«الكهرباء» توضح طرق المحاسبة بالعدادات مسبوقة الدفع بعد الأسعار الجديدة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن نحو 9.3 مليون مشترك يمتلكون عدادات مسبوقة الدفع، ونحو 28 مليون عداد قديم “ميكانيكي” لافتا إلى أنه يتم برمجة كافة العدادات بشكل تلقائي على شرائح الكهرباء الجديدة حتي تستطيع محاسبة المواطن على الزيادات الأسعار الجديدة.

وأضاف حمزة أن أعلى إيرادات تحققها شركات الكهرباء تكون خلال شهور الصيف نتيجة زيادة استهلاك المواطنين بسبب الموجات الحارة وتشغيل التكييفات. ايمن حمزة

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن انتشار فيروس كورونا أثر سلبا على استهلاك المواطنين لأنه تسبب في خفض الاستهلاك نتيجه إغلاق بعض المحال والكافتيريات والنوادي وغيرها مما خفض من الاستهلاك الأشهر الماضية.

وقال إنه يمكن للمستهلك شحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق الإنترنت والموبايل عبر عدد من الآليات التى تقوم وزارة الكهرباء بتنفيذها مؤخرا للتحول إلى الشبكات الذكية.

وأوضح أنه يمكن للمواطن خفض استهلاكه عبر عدد من الخطوات أبرزها تنظيف التكييفات وعدم استهلاك بعض الأجهزة التى تستهلك طاقة بشكل أكبر مثل السخانات وغيرها منعا لعدم زيادة فاتورة الكهرباء الخاصة به.

وأكد أن الوزارة لم تقم بتخفيف الأحمال بشكل نهائي أو قطع التيار، ولكن أى انقطاعات تأتي كأعطال وليس لنقص في الطاقة، فالوزارة تمتلك قدرات ضخمة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ منتصف 2015.



وجاءت الأسعار الجديدة للكهرباء كالتالي:

الأسعار الجديدة للكهرباء الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من بسعر 30 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقًا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بدلًا من 50 قرشًا حاليًّا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلًا من 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلووات، بدلًا من سعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات تم تثبيتها عند سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التى تزيد على 1000 كيلووات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا.