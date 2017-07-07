الكهرباء توضح حقيقة انقطاع التيار عن رفح والشيخ زويد

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن انسحاب للجهد اليوم، الجمعة، ترتب عليه انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة رفح والشيخ زويد بسيناء نتيجة فصل مصدر التغذية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنها اتخذت الإجراءات الممكنة اللازمة لإعادة التيار الكهربائي، في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك نتيجة تعرض بعض نقاط التمركز جنوب رفح لهجوم إرهابي من عناصر إرهابية صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من (40) تكفيريًا، وتدمير (6) عربات، وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، نتج عنها استشهاد وإصابة (26) فردًا من أبطال القوات المسلحة.