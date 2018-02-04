الكهرباء توافق على مد إجازة المصريين بالخارج إلى 5 سنوات

عمر سالموافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على مد فترة السماح للمصريين العاملين بالخارج والتابعين لوزارة الكهرباء، بإجازة تصل لـ5 سنوات بدلاً من 4 دون مرتب خلال فترة الخدمة، وذلك فى الإطار المؤسسى والإجراءات المطلوبة، على أن تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بوضع الآلية اللازمة

عمر سالم

وافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على مد فترة السماح للمصريين العاملين بالخارج والتابعين لوزارة الكهرباء، بإجازة تصل لـ5 سنوات بدلاً من 4 دون مرتب خلال فترة الخدمة، وذلك فى الإطار المؤسسى والإجراءات المطلوبة، على أن تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بوضع الآلية اللازمة للتنفيذ.

وتأتي موافقة الدكتور محمد شاكر، بالتنسيق مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تلبية لمطالب العاملين المصريين بالخارج التابعين لشركات الكهرباء بمصر، والعمل على إيجاد أطر لحل الشكاوى، ومراعاةً للظروف الاجتماعية لأسر العاملين.

كانت وزارة الهجرة قد نقلت الطلبات عقب تلقي وزيرة الهجرة رسائل واستغاثات المصريين بالخارج في هذا السياق، لوزير الكهرباء، وتم التعامل مع الأمر بشكل فوري من جميع الأطراف المعنية حتى تم إصدار القرار.

جدير بالذكر أنه كان مقرر عدم تجديد الإجازة أكثر من 4 سنوات، سواء للعاملين بالخارج أو الداخل لحاجة العمل لهذه العمالة.