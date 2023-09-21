الكهرباء تنهي تركيب 650 ألف عداد كودي في 5 محافظات بالصعيد خلال 3 سنوات

أنتهت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء من تركيب نحو 650 ألف عداد كودي لصالح مشتركيها في نطاق 5 محافظات، وذلك خلال الفترة من يوليو 2020 وحتي أغسطس الماضي في فترة تصل لنحو 3 سنوات.

وكشف المهندس رأفت شمعة العضو المنتدب لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، في تصريحات لـ “المال” أن الشركة تلقت نحو 776 ألف طلب لتركيب عدادات كودية لصالح مشتركيها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء “لتحويل ممارسات إلى عدادات كودية”.

وأضاف شمعة في تصريحاته، أن الشركة انتهت من تنفيذ معاينات تصل لنحو 656 ألف وحدة سكنية لتركيب العدادات لصالح المشتركين خلال نفس الفترة.

وأشار العضو المنتدب لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أن نحو 596 ألف مشترك من المتقدمين على المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء انتهوا من سداد المقايسات الخاصة لتركيب العدادات.

وأكد شمعة أن الشركة تسعي للقضاء نهائياً على نظام الممارسات والذي يقوم من خلاله توصل التيار الكهربائي لبعض المواطنين مقابل تكلفة معينة من المال بدون حساب الإستهلاك الشهري ، موضحاً ان هذا النظام قد يساهم في زيادة نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية، وأن القضاء على تلك الممارسات سيساعد على خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية.

وأوضح العضو المنتدب للشركة أن هناك نسبة تطور بشكل مستمر فى الطلب على الطاقة الكهربائية سنويا يتراوح من 3 إلى 5% نتيجة زيادة عدد المشتركين وارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد التكييفات، مؤكدا أن شركته تستطيع تلبية جميع احتياجات عملائها لتوافر فائض كبير من الطاقة الكهربائية.

وأضاف شمعة أن مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51% من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديا أمام الشركة فى توسعة شبكاتها نظرا للمساحات المترامية فى تلك المحافظات خاصة الوادى الجديد، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.