«الكهرباء» تنهى تركيب 2.1 مليون عداد مسبوق الدفع

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة عبر شركات التوزيع التسع التابعة لها، من تركيب نحو 2.1 مليون عداد مسبوق الدفع خلال عام 2021، بزيادة قدرها نحو %50 على العام السابق له.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال»، أنه بتركيب تلك العدادات بلغ إجمالى عدد المشتركين الذين يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع نحو 12.2 ملايين مشترك بنهاية عام 2021.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالى مشتركيها لنحو 38 مليون مشترك للعدادات مسبوقة الدفع بحلول عام 2025، عبر تغيير كل العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع تعمل عن طريق كارت الشحن.

وترصد «المال» إجمالى ما تم تنفيذه خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث نفذت الوزارة نحو 2 مليون عداد مسبوق الدفع خلال عام 2019، ليصل إجمالى المنفذ إلى 8.8 مليون، ليرتفع إجمالى المنفذ خلال عام 2020 إلى 10.1 مليون عداد، ثم ازداد إجمالى ما تم تركيبه خلال عام 2021 إلى 12.2 مليون عداد.

وقالت المصادر إن هناك ضغطا لتوفير العدادات من جانب الوزارة والشركات المصنعة فى ظل الطلب المتزايد على تركيب تلك العدادات، خاصة من المبانى المخالفة والعشوائية بعد إتاحة تلقى الطلبات للتركيب منذ بداية من يوليو الماضى 2020.

ولفتت المصادر إلى أن جزءا من تلك التى تم تركيبها سيكون عبر استبدال عدادات قديمة بأخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة فى استبدال كافة العدادات بأخرى تعمل عن طريق كارت الشحن.

وأكدت أن خطة تغيير كل العدادات إلى مسبوقة الدفع ستتم بالتعاون بين كل الشركات المحلية المصنعة للعدادات، موضحا أن تلك الشركات تمتلك القدرة على تلبية متطلبات السوق المحلية من ذلك.

وأشارت إلى أنه يتم التعاون مع 6 شركات وطنية مصنعة لتلك العدادات تتضمن كلا من الهيئة العربية للتصنيع، والسويدى إليكترو ميتر، وجلوبال إلكترونكس، وأسكرا أمكو، والمعصرة، بالإضافة إلى الشركة المصرية للعدادات.

فى سياق متصل، تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة خطة تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع تجريبى آخر لتركيب 250 ألف عداد ذكى للمشتركين كمرحلة أولى.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع إيجاد آلية للمواطن للتحكم فى استهلاكه، ليعمل على تقليل فاتورته بقدر الإمكان.

وأوضحت أن العداد الذكى هو أكثر حداثة من العداد مسبوق الدفع، ويتيح شحنه من خلال الموبايل، أو أى كارت «atm»، وهذا العداد مبرمج للحفاظ على أجهزة الكهرباء من أى ضرر بسبب ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائى بشكل مفاجئ.