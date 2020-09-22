اقتصاد وأسواق

الكهرباء : تنفيذ 400 محطة شمسية بنظام Net Metering عبر القطاع الخاص

بتقنية الخلايا الفوتوفلطية واستثمارات تقارب 70 مليون جنيه
عمر سالم 7:17 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 7:17 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أن إجمالى عدد المحطات الشمسية التى تم تنفيذها عبر المشتركين بنظام Net Metering تقترب من 400 محطة.

و«net metering» هو نظام صافى القياس والذى يقوم بموجبه المستثمر بتنفيذ محطة شمسية وربطها بالشبكة ويتم تركيب عداد تبادلى يقوم بحساب الطاقة الموردة والمستهلكه من الشبكه وتلتزم شركة التوزيع بناءً على قراءة العداد التبادلى بمحاسبة العميل، وتصدر فاتورة شهرية توضح فيها قيمة الطاقة المباعة من الشركة إلى العميل والمورد من العميل إلى الشبكة.

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وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن اجمالى القدرات تقترب من 50 ميجاوات وتم ربطها بالشبكة وتقوم تلك المحطات بضخ قدراتها على الشبكه بشكل يومى ومستقر وتعمل المحطات بنظام الخلايا الفوتو فلطية.

ونظام الخلايا الفوتو فلطية يعنى قيام المستهلك بتنفيذ محطة شمسية يتم من خلالها تحويل اشعه الشمس الى طاقة كهربائية باستخدام الالواح الشمسية والتى يتم استيراد معظمها من الصين التى تستحوذ على الجزء الاكبر من تلك الصناعة عالميا.

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وتوقعت المصادر أن يصل اجمالى استثمارات تلك المشروعات لنحو 70 مليون جنيه ، ويتم تنفيذها بالكامل عبر القطاع الخاص لصالح مشروعات خاصة سواء منزلية أو صناعية أو تجارية

وتلتزم شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشتركين بسعر يصل إلى 84 قرشاً للكيلووات/ساعة طبقاً لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة، والذى تم اصداره خلال عام 2016.

واكدت المصادر أن تلك المشروعات لا تتخطى قدرة المحطة الواحدة 500 كيلووات وتبدأ من 6-10 كيلو وات، وتم تنفيذها فى الفترة من 2016 وحتى نهاية 2019 الماضية.

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وتستهدف مصر الوصول بإجمالى مشاركة الطاقات المتجددة إلى %20 من إجمالى مزيج الطاقة، والذى يقدر حالياً بقدرة اسميه نحو 55 ألف ميجاوات، وانتهت من تنفيذ وتشغيل أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم خلال 2019 بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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