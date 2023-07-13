«الكهرباء»: تنفيذ محطة رياح بخليج السويس باستثمارات 4 مليارات جنيه وصيانة مجمع الزعفرانة وجبل الزيت

عقد مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ، اجتماعا اليوم بجلسته الثالثة لعام 2023 ، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض المجلس ما يلي:-

استعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والمجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة مع وصول قدرات مشروعات الهيئة المركبة 1341 ميجاوات.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 252 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات يصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله بنهاية العام الحالي .

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، فى إشارة إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وفى نهاية الاجتماع أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، الشريك الرئيسي .

استعرض المجلس ما قامت به الهيئة لإعداد منظومة لحصر أصول الهيئة المختلفة من أراضى ومنشآت من خلال قاعدة بيانات جغرافية Geographical database مع حصر شامل لكافة قرارات التخصيص ، عقود الملكية وأيضا عقود التسجيل بالشهر العقاري وذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة وتوجه الدولة نحو ميكنة ورقمنة الأصول التابعة للدولة.