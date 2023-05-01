الكهرباء : تنفيذ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لتطوير شبكات محافظة الشرقية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي استثماراتها التى تم ضخها لتطوير شبكات محافظة الشرقية والواقعة في نطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء تصل إلى 2.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2023.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضحت أنه في نطاق محافظة الشرقية (شمال وجنوب ووسط الشرقية) تضم 226 مركزا وقرية ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى (2.8 مليون) مشترك ، فيما تم تركيب عدد 1,2 مليون عداد مسبق الدفع ويوجد عدد 37 مركز خدمة للمشتركين ، وقد تم تنفيذ الآتى :-

تم إنشاء عدد 55 موزع جهد متوسط.

تركيب عدد (14) اوتوترانس فورمير لتحسين الجهد لدا المشتركين.

4246 محولات وأكشاك قدرات مختلفة- إضافة تدعيمات جديدة وإحلال المحولات.

427 سكينة هوائية جهد متوسط + 64 كشك سكاكين وموزع حلقى.

6902 عامود هوائي جهد متوسط.

483.07 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

2329.283 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

39786 عامود جهد منخفض.

11816.6كم خطوط هوائية جهد منخفض.

6751 لوحة توزيع وصندوق جهد منخفض .

وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع الشرقية بإجمالى تكلفة تبلغ حوالي 1.90 مليار جنيه متمثلة في :-

● زيادة قدرة لمطار الصالحية عدد 2 مغذى من محطة المحولات .

● توصيل التيار الكهربى لمشروع الصوامع قصاصين الشرق مركز الحسينية ، والصوامع والتخزين.

●توصيل التيار الكهربى لمحطة مياه أبو كبير ، وعدد من محطات الصرف الصحي ، بالإضافة إلى عدد من العمارات والأبراج السكنية.

● توصيل التيار لعدد من المصانع ومحطات الرفع والمعالجة بالمحافظة.

● توصيل التيار لمحطات توسعات المياه ، وللمكتبة العامة بفاقوس وعدد من المستشفيات وكلية العلوم التطبيقية بالديدامون.

● تدعيم الإنارة بالطرق بقرية أبوعوينات جهاز تعمير سيناء.

● توصيل التيار لمحطة لمبنى الإدارة التعليمية ، وعدد من المراكز الطبية ومشروع معد الأورام القومي بجامعة الزقازيق.

● توصيل التيار الكهربائى لموزع الصوب الزراعية بمنطقة العباسة.

● تعديل كابلات الجهد المتوسط المتعارضة مع أعمال إنشاء كوبري شرويدة العلوي.

● توصيل التيار الكهربائي للإسكان الاجتماعي بالقرين.

● زيادة القدرة الكهربائية لجامعة الزقازيق بقدرة 8 م.ف.أ

● رفع أعمدة الجهد المتوسط المتعارض مع ازدواج طريق السعدية.

● توسعات نفق أحمد عرابي الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وإحلال وتجديد رافع الزراعة “مجمع الآبار” بالإضافة إلى توصيل التيار لمحطة غاز الأقاليم بالشيخ جبيل التابع لوزارة البترول.

● زيادة القدرة الكهربائية لجامعة الزقازيق بقدرة 8 ميجا فولت أمبير ، وتوصيل التيار لمحطة صرف صحي طاروطي وأبوحاكم وكفر يوسف سلامة ، بالاضافة إلى عدد من محطات تموين السيارات ، ورفع الخطوط المتعارضة مع تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي.

● توصيل التيار للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية (مدينة الجلود بالروبيكي ) بقدرة 18 م.ف.أ بمدينة بدر.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، تهدف تلك المبادرة الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

جار العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع بمركز الحسنية بمهمات التالية :

عدد (42 ) كشك و 643 اعمده جهد متوسط ، بالاضافة إلى 1.9 طن موصلات جهد متوسط ، و 16498 أعمدة جهد منخفض ، و108 كم موصلات جهد منخفض وأخيرا 2.819 كم كابلات جهد منخفض.