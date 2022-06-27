«الكهرباء» تنفذ 400 كيلو متر كابلات لتوزيع الطاقة خلال 2022 - 2023

تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ خطوط لتوزيع الطاقة الكهربائية بإجمالى أطوال تصل إلى 400 كيلو متر داخل نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى المقبل (2022 – 2023).

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن تلك الخطوط ستكون بجهد متوسط 66 كيلو فولت لاستيعاب القدرات الموجودة وتلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية فى نطاق محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطور فى المشروعات القومية هناك.

وأوضحت أن تمويل تنفيذ تلك الخطوط سيكون عبر الموارد الذاتية لشركة مصر الوسطى للكهرباء والطاقة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2022 – 2023).

فى السياق ذاته، كشف المهندس رأفت شمعة العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى للتوزيع، أن شركته تخطط لتركيب نحو 61 كيلو متر موصلات كهربائية خلال العام المالى المقبل.

وأشار إلى أن شركته تنفذ مشروعات فى الوقت الحالى فى مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف، عبر زيادة مهمات الكهرباء فى القرى والنجوع من محولات وأكشاك كهربائية وكابلات وأعمدة، إضافة إلى تحويل بعض الكابلات الهوائية لأخرى أرضية.

وأضاف أن مصر الوسطى للكهرباء تستهدف أيضا زيادة إمداد المحافظات التابعة ومشروعات الدولة بمزيد من الطاقة ومهمات الكهرباء من أجل زيادة رقعة الشبكة القومية وتغطيتها لأكبر مساحة على مستوى الجمهورية، حيث تغطى حاليًا نحو %99.5 من مساحة مصر.

وأكد «شمعة» على وضع شركته استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحي، بالإضافة إلى دخول فصل الصيف فى الوقت الذى يزداد فيه استهلاك الطاقة الكهربائية من جانب المستهلكين، مع توقف إجراءات الصيانة.

يذكر أن مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة مصرية تقوم بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية فى 5 محافظات بالصعيد هى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.