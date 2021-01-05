الكهرباء تنفذ 149 محطة شمسية أعلى مبانيها خلال 6 سنوات

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن أن إجمالى عدد محطات الإنتاج من الطاقة الشمسية التى تم تركيبها أعلى أسطح مبانى شركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء التابعة بلغ نحو 149 محطة.

وأضافت لــ«المال» أن إجمالى القدرات تصل لنحو 9060 كيلو وات، وتتراوح قدرة كل محطة بين 40 إلى 120كيلووات، تم ربطها بالشبكة القومية ، وتم تنفيذ تلك المشروعات فى الفترة منذ 2014 وحتى 2020.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تنفيذ أغلب المحطات عن طريق شركات محليه مصرية عاملة فى المجال، وجزء أخر عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ضمن بروتوكول موقع معها فى إطار تشجيع الصناعه المحلية.

واشارت المصادر الى انه تم تركيب نحو 12 محطة شمسية خلال عام 2020 ، باجمالى قدرات تقارب 5000 كيلو وات تابعة لشركات الكهرباء.

وأوضحت أن كل المشروعات التابعة للشركة تم تمويلها من خلال الموارد الذاتية لوزارة الكهرباء والطاقة بقيمة إجمالية تتخطى 40 مليون جنيه، وتقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة من المشتركين بسعر يصل إلى 84 قرشاً للكيلووات/ساعة طبقاً لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

وأكدت المصادر أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى ضمن مخطط الوزارة لإنارة المبانى التابعة لشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وتأتى فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى عبر الطاقة الشمسية بقدرة 40 كيلووات للمحطة، وبإجمالى قدرات يصل إلى 40 ميجا لنشر ثقافة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.

وقالت المصادر إن شركات التوزيع تستحوذ على نصيب الأسد من المحطات المنفذه بنحو 70 محطة، تليها شركات إنتاج الكهرباء، وأخيراً فروع شركة النقل.

ولفتت المصادر إلى أن تلك المحطات تم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها توليد الطاقة الكهربائية عبر تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الالواح الشمسية.

وصل إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية نحو 59 ألف ميجاوات بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015. وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %6 مقابل %12 للطاقة الكهرومائية، و %2 للطاقة الشمسية.