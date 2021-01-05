اقتصاد وأسواق

الكهرباء تنفذ 149 محطة شمسية أعلى مبانيها خلال 6 سنوات

إجمالى قدرات 9060 كيلووات وبنظام الخلايا الفوتوفلطية
عمر سالم 6:48 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21 6:48 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن أن إجمالى عدد محطات الإنتاج من الطاقة الشمسية التى تم تركيبها أعلى أسطح مبانى شركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء التابعة بلغ نحو 149 محطة.

وأضافت لــ«المال» أن إجمالى القدرات تصل لنحو 9060 كيلو وات، وتتراوح قدرة كل محطة بين 40 إلى 120كيلووات، تم ربطها بالشبكة القومية ، وتم تنفيذ تلك المشروعات فى الفترة منذ 2014 وحتى 2020.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تنفيذ أغلب المحطات عن طريق شركات محليه مصرية عاملة فى المجال، وجزء أخر عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ضمن بروتوكول موقع معها فى إطار تشجيع الصناعه المحلية.

اقرأ أيضا  المالية : سداد 245.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهرا‎

واشارت المصادر الى انه تم تركيب نحو 12 محطة شمسية خلال عام 2020 ، باجمالى قدرات تقارب 5000 كيلو وات تابعة لشركات الكهرباء.

وأوضحت أن كل المشروعات التابعة للشركة تم تمويلها من خلال الموارد الذاتية لوزارة الكهرباء والطاقة بقيمة إجمالية تتخطى 40 مليون جنيه، وتقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة من المشتركين بسعر يصل إلى 84 قرشاً للكيلووات/ساعة طبقاً لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا  «اتحاد المصدرين»: تعاقدات تصدير الأقطان ترتفع إلى 106.47 مليون دولار

وأكدت المصادر أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى ضمن مخطط الوزارة لإنارة المبانى التابعة لشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وتأتى فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى عبر الطاقة الشمسية بقدرة 40 كيلووات للمحطة، وبإجمالى قدرات يصل إلى 40 ميجا لنشر ثقافة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.

وقالت المصادر إن شركات التوزيع تستحوذ على نصيب الأسد من المحطات المنفذه بنحو 70 محطة، تليها شركات إنتاج الكهرباء، وأخيراً فروع شركة النقل.

اقرأ أيضا  المالية تطالب الشركات بسرعة الانضمام للفاتورة الإلكترونية‎

ولفتت المصادر إلى أن تلك المحطات تم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها توليد الطاقة الكهربائية عبر تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الالواح الشمسية.

وصل إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية نحو 59 ألف ميجاوات بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015. وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %6 مقابل %12 للطاقة الكهرومائية، و %2 للطاقة الشمسية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

الزراعة تستهدف زيادة مساحة الذرة خلال العام الحالى الى 3 ملايين فدان

الصاوي أحمد 6:54 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

ألكان تستهدف تعاقدات بقيمة 12 مليون دولار لموسم 2020/2021

دعاء حسني 6:46 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

«زاكس» تفاوض 3 بنوك لتدبير 50 مليون جنيه لإنشاء 7 فروع

محمد ريحان 6:39 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

تصل إلى حد إلغاء الترخيص.. ضوابط جديدة لتسجيل المعتمرين المغادرين للسعودية (مستند)

السيد فؤاد 2:24 ص, الثلاثاء, 5 يناير 21

زيادة فترة عمل موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية (مستند)

السيد فؤاد 10:44 م, الأثنين, 4 يناير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 4-1-2021 وارتفاع عيار 21

عمر سالم 10:29 م, الأثنين, 4 يناير 21