الكهرباء تنفذ مشروعات للقطاع الصناعى والتجارى بتكلفة 230 مليون جنيه

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من تنفيذ عدة مشروعات لصالح القطاع الصناعى والتجارى الخاص والحكومى بقيمة 230 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو وحتى مطلع فبراير الماضي.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ«المال»، أن المشروعات تم تنفيذها فى نطاق 4 محافظات تابعة لثلاث شركات توزيع، هى: البحيرة وجنوب وشمال الدلتا للكهرباء.

وأضافت أن المشروعات تتضمن توريد محولات وكابلات وأعمدة وتركيب مهمات، بالإضافة لأعمال المقايسات.

وأشارت إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير فى نطاق محافظة البحيرة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 بلغت 41 مليون جنيه.

كما وصل إجمالى تكلفة المشاريع المنفذة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 نحو 70.747 مليون جنيه بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وبلغ إجمالى المشروعات المنفذه لصالح القطاع الخاص فى نطاق محافظة الدقهلية 50 مليون جنيه خلال نفس الفترة، فيما قدرت التكلفة فى نطاق محافظة المنوفية التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 69 مليون جنيه.

ويضم قطاع المنوفية (مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – اشمون مدينة – أشمون قرى).

ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حالياً 36 مليون مشترك منزلى وصناعى وتجارى، وقامت الوزارة بتركيب 8.8 مليون عداد مسبوق الدفع على مدار السنوات الماضية، ويجرى الاستعداد لتغيير 27 مليون عداد تقليدى بأخر مسبوق الدفع للقضاء على أخطاء الفواتير وغيرها من المشاكل.