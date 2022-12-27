«الكهرباء» تنفذ مشروعات للغير فى الصعيد باستثمارات 450 مليون جنيه

انتهت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من تنفيذ مشروعات للغير لصالح الكيانات الصناعية والجهات الحكومية وغيرها بتكلفة 450 مليون جنيه.

وكشف المهندس رأفت شمعة رئيس الشركة – فى تصريحات لـ «المال» – أنه تم تنفيذ تلك المشروعات خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى ديسمبر الجارى، وتم خلالها تنفيذ توريدات لمحولات وأسلاك وكابلات وأكشاك كهربائية وغيرها من المعدات.

شمعة : محطات الصرف الصحى والمناطق الصناعية والجامعات الأهلية الأبرز

وأضاف أن أبرز المشروعات التى تم إمدادها بالمهمات الكهربائية هى المناطق الصناعية التى تنفذها الدولة فى الصعيد بمحافظتى بنى سويف والمنيا وغيرها، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والحكومية ببنى سويف والمنيا وأسيوط ، موضحا أن الجزء الأكبر من تلك المشروعات التى تم تنفيذها للغير أيضا يأتى لصالح مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أن مصر الوسطى انتهت أيضا من أغلب مشروعاتها الخاصة بخطة تحديث وتطوير الشبكات على مستوى المحافظات التابعة لها، وضمن المخطط العام لوزارة الكهرباء فى التحول نحو الشبكات الذكية.

فى السياق ذاته، أوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ «المال» أن الشركة تسعى حاليا للإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير الشبكات الكهربائية لنحو 282 قرية على مستوى 5 محافظات واقعة فى نطاق الشركة ، يستفيد منها 1.1 مليون مواطن، ومن المخطط أن يبلغ عدد السكان المستفيدين إلى 6.5 مليون بنهاية المراحل المختلفة.

وأشار إلى أن شركة مصر الوسطى تقوم بالإشراف مع الشركات المنفذة، بالإضافة إلى إمكانية وضع المواصفات الخاصة بالمهمات الكهربائية المطلوبة لتطوير الشبكات المختلفة بكافة القرى والعزب الواقعة فى نطاق الشركة، بالإضافة إلى متابعة نسب التنفيذ واستلام تلك المهمات والمشروعات «وأبرزها الأكشاك والمحولات ومحطات المحولات والكابلات والأسلاك والأعمدة الكهربائية وغيرها.

وأضاف المصدر أن الشركة قامت خلال نوفمبر الماضى بإحلال وتجديد 216 عمود جهد متوسط بدلًا من الأعمدة المتهالكة، وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 19 كم، وكذلك 4.8 كم كابلات.

يذكر أن شركة «مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» توفر الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى 5 محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.6 مليون بنهاية العام المالى (2021 – 2022 ) ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر، ضمن 14 شركة أخرى تعمل بمجالات نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة.