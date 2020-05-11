«الكهرباء» تنفذ مشروعات فى المنوفية بتكلفة 26 مليون جنيه

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، عن تنفيذ استثمارات بقيمة تصل إلى نحو 26 مليون جنيه ، فى محافظة المنوفية والتى تتبع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، وذلك خلال 9 أشهر فى الفترة من يوليو 2019 وحتي نهاية مارس 2020.

وأضافت الوزارة ان تلك المشروعات تأتي فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية ، حيث نوه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأكد شاكر استمرار العمل على تحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

ويصل إجمالي عدد المشتركين بقطاع المنوفية لنحو 1.6 مليون مشترك منهم عدد (387391) مشترك على مسبوق الدفع حيث نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

· يوجد عدد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين .

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (77) لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3608134) كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2111.196 ) كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7184718) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (383816 ) كم.

· وبلغ إجمالي عدد المحولات (6212) محول بإجمالي قدرة (1784.923) م.ف.أ.

· تم إضافة (20.830) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (14) محول بقدرة ( 7.00) م.ف.أ خلال شهر مارس 2020.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء.