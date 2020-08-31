«الكهرباء» تنفذ مشروعات بالساحل ومطروح بـ 552 مليون جنيه

إنتهت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من تنفيذ مشروعات للقطاعات الصناعية والسياحية خلال العام المالى المنتهى باجمالى حجم أعمال بلغ نحو 552 مليون جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، للمال، عن أن المشروعات التى تم تنفيذها جزء منها لصالح المشروعات الحكومية وتتضمن تنفيذ توريدات لمحولات وأسلاك وكابلات وأكشاك كهربائية وغيرها من المعدات

وأضافت المصادر أن تلك المشروعات تنقسم إلى قطاعات توزيع مطروح والساحل الشمالى خلال الفترة باجمالى (472 مليون جنيه، بالاضافة إلى مشروعات بقطاع وسط البحيرة بتكلفة نحو 80 مليونا خلال العام المالى الماضى 2019-2020.

وأوضحت أن الشركة قامت باحلال وتجديد نحو 45 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط، ليبلغ اجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2500) كيلو متر بقطاعى مطروح والساحل.

كما بلغ إجمالى طول الكابلات الأرضية جهد منخفض فى القطاعين نحو (1200) كيلو متر، وبلغ إجمالى عدد المحولات (2800) محول بإجمالى قدرة (1200) ميجا فولت أمبير.

يذكر ان شركة البحيرة للكهرباء، تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى (2020 – 2021) بتراجع 400 مليون عن العام المالى الماضى 2019 – 2020.

يذكر أن شركة البحيرة للتوزيع شركة مساهمه مصرية وتتبع «القابضة لكهرباء مصر»، ويتبعها 3.6 مليون مشترك، وتغطى عددا من المحافظات تشمل «البحيرة ومطروح» وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية «قرى العامرية – برج العرب». تبلغ مساحة نطاق الشركة الجغرافى 177 ألف كم2، يمثل %17 من مساحة مصر، على الجهدين المتوسط والمنخفض، وتسعى لزيادة وتوسعة شبكاتها الفترة المقبلة فى ظل التوسع العمرانى.