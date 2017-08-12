الكهرباء تنشئ مبنى للوحة توزيع بـ25 مليونا في الشرقية

عمر سالم تخطط شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء مبنى لوحة توزيع جديد بجوار لوحة الحلمية بتكلفه 25 مليون جنيه من خطة شركة القناة الحالية لمواجهة أحمال الصيف المقبل. وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء للمال إن شركة القناة أطلقت منذ قليل التيار الكهربائي بلوحة توزيع كهرباء الحلمية بمركز أبوحماد شرقية ب

عمر سالم

تخطط شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء مبنى لوحة توزيع جديد بجوار لوحة الحلمية بتكلفه 25 مليون جنيه من خطة شركة القناة الحالية لمواجهة أحمال الصيف المقبل.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء للمال إن شركة القناة أطلقت منذ قليل التيار الكهربائي بلوحة توزيع كهرباء الحلمية بمركز أبوحماد شرقية بعد تدعيم مغذيات دخول اللوحة بكابلات ذات مساحة مقطع كبيرة وإعادة توزيع الأحمال على اللوحة لموجهة الزيادة فى الأحمال وتلبية احتياجات المواطنين، وتفادى انقطاعات التيار الكهربى.

وأضاف المصدر أن إنشاء اللوحة يأتي لاستمرار واستقرار التغذية الكهربائية بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2 مليون جنيه، وهذه اللوحه تغذى الوحدات المحلية بكل من الحلمية بحطيط والسناجرة والجعفرية وعمريط والخيس وأبومسلم وتوابعهم بحمل حوالى 27 ميجاوات.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى فى إطار رفع مستوى جودة التغذية الكهربية للمشتركين.