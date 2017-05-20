الكهرباء تنسّق مع الأوقاف والمحليات لمنع الإسراف بالزينة والمساجد

حمزة: التشديد على استخدام اللمبات الليد بالزينات.. و8000 ميجاوات فائضًاعمر سالمكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تقوم حاليًّا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف من أجل ترشيد الطاقة خلال شهر رمضان المبارك.وأضاف حمزة، فى تصريحات، لـ"المال"، أنه سيتم التنبيه على ض

حمزة: التشديد على استخدام اللمبات الليد بالزينات.. و8000 ميجاوات فائضًا

عمر سالم

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تقوم حاليًّا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف من أجل ترشيد الطاقة خلال شهر رمضان المبارك.





وأضاف حمزة، فى تصريحات، لـ”المال”، أنه سيتم التنبيه على ضرورة استخدام الكهرباء أثناء وقت الصلاة فقط، مع تقليل أعداد التكييفات بالمساجد وعدم الإسراف فى الإنارة خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق أيضًا مع شرطة الكهرباء ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة متابعة مستمرة لمواجهة تركيب الزينة المفرطة بالشوارع والمدن، والالتزام باستخدام لمبات ليد فى أعمال الزينة بكل المناطق مع الالتزام بتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد حمزة أن الوزارة اتخذت كل التدابير للحيلولة دون انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، كما أن هناك فائضًا فى الطاقة المنتَجة يصل لنحو 8000 ميجاوات حاليًّا، مطالبًا المواطنين بضرورة المساهمة فى الترشيد.