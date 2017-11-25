الكهرباء تنسق مع إنفاذ القانون لعودة التيار لرفح والشيخ زويد

مصادر : الانقطاع هو الرابع خلال نوفمبرعمر سالمأكد مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم التنسيق حاليًّا مع قوات إنفاذ القانون "الشرطة والجيش"؛ للعمل على عودة التيار الكهربائي إلى مدن رفح والشيخ زويد والعريش.كان مركز التحكم القومى قد أعلن، مساء أمس الأول، عن انقطاع التي

مصادر : الانقطاع هو الرابع خلال نوفمبر



عمر سالم

أكد مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم التنسيق حاليًّا مع قوات إنفاذ القانون “الشرطة والجيش”؛ للعمل على عودة التيار الكهربائي إلى مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

كان مركز التحكم القومى قد أعلن، مساء أمس الأول، عن انقطاع التيار الكهربائي فى الساعة السادسة مساء عن رفح والشيخ زويد، بسبب فصل الدائرة 2 بخط المساعيد/ الشيخ زويد.

وأضاف المصدر، لـ”المـال”، أن التيار الكهربائى منقطع أغلب الأوقات عن تلك المدن نتيجة الأعمال الإرهابية، وتبادل إطلاق النار بين الجماعات التكفيرية وقوات إنفاذ القانون، موضحًا أن شهر نوفمبر الحالى شهد انقطاع التيار 4 مرات فى المدن الثلاث.

وتوقّع عودة التيار خلال أيام، ولا سيما مع عدم قدرة الفنيين العاملين بالقطاع على دخول الأماكن التى شهدت الأعمال الإرهابية لإعادة التيار، مشيرًا إلى أن تحرك العمال يرتبط بتأمينهم من قوات إنفاذ القانون، نظرًا لأن أغلب خطوط الكهرباء تقع وسط الأماكن الصحراوية وغير المأهولة.

جدير بالذكر أن الدائرة “1” كانت مفصولة بتاريخ 21/11 وأصبحت الدائرتان (2،1) المساعيد/ الشيخ زويد جهد 66 ك.ف، خارج الخدمة، وهما الدائرتان المغذيتان لكل من الشيخ زويد، ورفح، مما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن تلك المناطق. وجار التنسيق مع الجهات المعنية للإصلاح وعودة التغذية الكهربية فى أسرع وقت.