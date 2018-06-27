الكهرباء تنجح في أول اختبار بعد تسجيل الأحمال 30.3 ألف ميجاوات

عمر سالمارتفع استهلاك مصر من الكهرباء الليلة لأعلى حمل منذ بداية العام طبقا لبيانات المركز التحكم القومي للطاقة.وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الليلة سجل 30.3 ألف ميجاوات مقارنة بنحو ٢٩.٧ ألف ميجاوات أمس بزيادة قدرها ٦٠٠ ميجاوات.وأوضح المركز أنه رغم ارتفاع الحمل بشكل كبير إلا أنه لم يتم تخفيف ال

عمر سالم

ارتفع استهلاك مصر من الكهرباء الليلة لأعلى حمل منذ بداية العام طبقا لبيانات المركز التحكم القومي للطاقة.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الليلة سجل 30.3 ألف ميجاوات مقارنة بنحو ٢٩.٧ ألف ميجاوات أمس بزيادة قدرها ٦٠٠ ميجاوات.

وأوضح المركز أنه رغم ارتفاع الحمل بشكل كبير إلا أنه لم يتم تخفيف الأحمال، كما أن هناك احتياطيا يلبى كل الاحتياجات يتعدى ٩٠٠٠ ميجا وات.

وأكدت وزارة الكهرباء في بيان لها، أنها نجحت فى أول اختبار لها العام الحالي ومع بداية فصل الصيف الجاري، وارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا كان هناك أى انقطاعات فهى ضمن خطة الوزارة أيضا لرفع مستوى جودة التغذية الكهربية على مستوى شبكات توزيع الكهرباء، وأيضا يستقبل الخط الساخن ١٢١ أى بلاغات على مدار ٢٤ ساعة.

ووصل الحمل الأقصى الليلة إلى ٣٠٣٠٠ ميجاوات، فيما يصل إجمالى الطاقة المنتجة إلى ٣٩٧٠٠ ميجاوات، ويبلغ الاحتياطي ٩٣٤٥ ميجاوات.