«الكهرباء» تنتهى من تنفيذ خط برج العرب- الترفيهية بطول 258 كم

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً من المهندسة / صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء يوضح أنه تم الانتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهية جهد 220كيلو فولت.

وأضافت مشالى في تقريرها انه تم اطلاق التيار اليوم 13/4/2020 في الخط لتغذية المشروعات الاستراتيجية لمدينة برج العرب الترفيهية والساحل الشمالى و تأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولى مع ليبيا. صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأضافت أن الخط جهد 500 ك.ف و الذى سيعمل بشكل مؤقت على جهد 220 كيلو فولت ، وقامت بتنفيذ المشروع شركة السويدي اليكتريك بتكلفة تصل الى 364 مليون دولار أمريكى ، وبطول الخط 258 كم ويشمل على عدد 634 برج .

وقد أكد الدكتور شاكر انه جار العمل على قدم وساق فى جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبإتباع جميع الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا وذلك لتنفيذ المشروعات فى مواعيدها المقررة.

وأضافت مشالى أن المشروعات تأتى لتدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، خاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع.

كما أكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كل مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية ، وذلك فى اطار حرص الدولة على تنفيذ المشروعات القومية واستمراراً لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير جميع الخدمات بقطاع الكهرباء من ونقل وتوزيع وإنتاج ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً لأعلى مستويات الجودة.