الكهرباء تنتهي من تركيب 3.750 مليون عداد مسبوق الدفع

المال خاص: قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تركيب 3.750 مليون عداد كودى، ومسبوق الدفع للمنازل المخالفة والمطابقة للمواصفات، على مدار عامين حتى الآن. وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المـال» أن الوزارة انتهت من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع للمنازل العادية

المال خاص:

قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تركيب 3.750 مليون عداد كودى، ومسبوق الدفع للمنازل المخالفة والمطابقة للمواصفات، على مدار عامين حتى الآن.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المـال» أن الوزارة انتهت من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع للمنازل العادية المطابقة للمواصفات، و2.750 مليون عداد كودى للمناطق العشوائية والمخالفة حتى الآن، نهاية شهر يوليو الماضى.

وأوضح أن إجمالى عدد الطلبات التى سددت المقايسات حتى الآن تصل إلى 1.2 مليون طلب حتى الآن، وتسعى الوزارة لتوفير عدادات للمقايسات لسرعة الانتهاء من تركيب تلك العدادات وللسيطرة على السرقات.

وأكد مصدر بالوزارة أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3.1 مليون طلب لتركيب عدادات كودية، للمناطق العشوائية، حتى فبراير الماضى، موضحاً أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية وفقا للشروط، التى وضتعها وزارة الكهرباء، بتكليف من شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للحد من سرقة التيار، لكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.

وبدأت 4 شركات توريد مليون عداد كودى؛ منذ مارس الماضى لصالح 9 مؤسسات توزيع كهرباء، فى إطار مناقصة طرحتها الوزارة على الشركات العاملة فى السوق خلال العام المنصرم، لسد الفجوة فى الطلب على تلك العدادات.

وفازت 4 شركات هى: السويدى «إلكتروميتر»، وإسكرا إمكوا، وجلوبال ترونكس، والمعصرة، بمناقصة توريد مليون عداد كهرباء مسبق الدفع؛ ديسمبر الماضى.

وأوضح أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريح لـ”المـال”، أن العداد مسبق الدفع يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده، ويظهر على شاشة العداد جميع البيانات الخاصة بالرصيد المتبقى (كيلووات/ساعة)، وقيمته بالجنيه، وعدد الأيام الباقية فى الرصيد، وإمكانية التعرف على شريحة استهلاك الكهرباء، كما يوجد زر خاص بالشاشة يمكنه عرض القدرة التعاقدية، و22 بندًا آخر.

وأكد أن العدادات مسبقة الدفع تقضى على سرقة التيار من المستهلك دون علمه، وتوفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، كما أن العداد مزود بلمبة بيان «فى واجهة العداد» تضىء عند وصول الرصيد إلى %25 من قيمة الشحن، وتضاء بشكل متقطع عند وصول الرصيد إلى %10 من قيمة الشحن، حتى يتسنى للعميل الشحن قبل انتهاء الرصيد.

وأوضح أن المشترك يستطيع شحن الكارت فى مراكز الشحن التابعة للشركة فى أى وقت، وبأى كمية كهرباء يرغب فى شرائها، وعدم الانتظار حتى ينفد الرصيد الموجود فى العداد، وفى هذه الحالة يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى بالعداد.

وكشف حمزة لـ «المـال» عن ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎ بيع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ الكهرباء ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ، ﻳﺼﻞ إلى 10.5 مليون لمبة ليد.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ 12.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻤﺒﺔ «ﻟﻴﺪ»، ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮﺯ، ﻭ«Ns» للتوريدات ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 13 ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ تتسلمها ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ.

ﻭﺷﺮﻛﺘﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ الكهرباء، ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻼﻣًﺎ، ﻭﺗأتى ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‏» فى ﻗﺎﺋﻤة ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌًﺎ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ ﺗﺼﻞ إلى 25 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ تﻣﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ فقراً ﺃﻭﻻ، ﻭﻳﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻰ ﻟﻠﻤﺒﺔ ﺇﻟﻰ 50 ﺃﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ %90 ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.