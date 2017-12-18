الكهرباء تنتهي من تركيب ٤ ملايين عداد مسبوق الدفع

عمر سالم قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن قطاع الكهرباء بمصر انتهج منظومة للتخلص من مشكلات المواطنين الخاصة بفواتير الاستهلاك والقضاء على القراءات الخاطئة وذلك من خلال تركيب العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، من خلال تنفيذ…

عمر سالم

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن قطاع الكهرباء بمصر انتهج منظومة للتخلص من مشكلات المواطنين الخاصة بفواتير الاستهلاك والقضاء على القراءات الخاطئة وذلك من خلال تركيب العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، من خلال تنفيذ خطة موسعة خلال خمس سنوات.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الخاص بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ، انه تم تركيب نحو مايزيد على أربعة ملايين عداد مسبوق الدفع، بجانب مشروع العدادات الذكية، والتى بدأت بتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكي كمرحلة أولى فى 6 شركات لتوزيع الكهرباء فى 19 محافظة.

وأشار إلى أن الوزارة تسير بخطى جيدة لاحلال العدادات التقليدية واستبدالها باخري ذكية خلال عشر سنوات؟

وأضاف أن الرؤية الخاصة بالقطاع ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).