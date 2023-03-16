الكهرباء: تخريج 46 متدربا من 9 دول افريقية 

شهد المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج 46 متدربا من 9 دول افريقية من كل من جيبوتي ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، كينيا ، موزمبيق ، نيجيريا ، مالاوي وغينيا الاستوائية.

وتم تدريب المتدربين في ثلاث دورات في مجالات تكنولوجيا الطاقات الشمسية الحرارية وكفاءة الطاقة، إدارة الطاقة ، وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بالديزل ضمن المنح التدريبيية المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للكوادر الأفريقية من خلال مشروع التعاون مع الدول الافريقية

وتُعد هذه البرامج احد الانشطة الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الافريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الافريقي حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية فى مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركز تدريبي فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وقال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية، معرباً عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية .

واضاف دسوقي ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8718 متدرب من أفريقيا منهم عدد 2635 منح تدريبية ضمن مشروع التعاون مع الدول الأفريقية تدريبية وتم إيفاد حوالى 39 خبير مصرى من القطاع لعدد من الدول الافريقية ( السودان ، رواندا ،تنزانيا ، بوروندى ، الصومال ، اريتريا ، والكونغو الديمقراطية) لنقل الخبرات لهذه الدول وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وأكد على استمرار قطاع الكهرباء فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.