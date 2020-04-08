«الكهرباء» تنتهى من تنفيذ 66 ألف كيلو متر كابلات وموصلات للجهدين المنخفض والمتوسط

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تنفيذ 66 ألف كيلو متر موصلات وكابلات على مستوى الجمهورية حتى نهايه مارس الماضى.

كشف مصدر مسئول بالوزارة لـ”المال” عن أن تلك الكابلات والموصلات تم تنفيذها خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى مارس الماضى، على الجهدين المنخفض والمتوسط.

أضاف أن تنفيذهما يرجع إلى أن أغلب المشتركين بالشبكة القومية على هذين الجهدين مثل المشتركين المنزليين والأغراض التجارية وبعض المصانع الصغيرة والمتوسطة.

أشار المصدر إلى أن تكلفة تلك الأعمال تتخطى 3 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه تم تمويلها من الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى إطار خطة إحلال وتجديد شبكاتها لرفع مستوى الخدمة وزيادة كفاءتها لخفض الفقد.

أشار إلى أن مجموعة كبيرة من الشركات تعاونت فى تنفيذ تلك الكابلات مثل السويدى إليكتريك، وإنيرجيا للكابلات، وكابلات مصر، فضلا عن شركات أجنبية أخرى مثل ستيت جريد الصينية.

قامت وزارة الكهرباء بضخ استثمارات أخرى تصل إلى 23 مليار جنيه بدأت منذ 2017 وتستمر حتى منتصف العام لتطوير شبكات التوزيع خلال الفترة الحالية وتحديثها وتوسعتها، وتخطط لتحديث وتطوير عدداً من مراكز التحكم على مستوى الجمهورية على مرحلتين.

حصلت القابضة لكهرباء مصر خلال 2017 على قروض من بنوك محلية يقودها البنكين الأهلى ومصر بقيمة 19 مليار جنيه، لتطوير وتحدث الشبكة القومية، وتصل آجال قرض «القابضة» إلى 15 عاماً بفترة سماح 3 أعوام، وأجل سداد 12 عاماً بسعر فائدة %18.75 تتحمل منها وزارة المالية %12 على مدار مدة التمويل.

تتخذ وزارة الكهرباء الإجراءات التى تضمن جودة التغذية الكهربائية وخفض نسب الأعطال، والتأكد من أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر، وأيضاً متابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية، والاهتمام باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.

يصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حالياً 36 مليون مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى.