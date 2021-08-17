الكهرباء تنتهى من تركيب 235 ألف عداد ذكى بنطاق 6 شركات توزيع

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب 235 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة جنوب القاهرة الإسكندرية القناة جنوب الدلتا مصر الوسطى) حتى شهر يوليو الماضى.

وتأتى تلك العدادات ضمن المشروع الريادى الذى تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع ويتم تركيبها مجانا للمواطنين للتجربة.

وكشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«»المال»، أن شركتى «جنوب القاهرة» و«شمال القاهرة» هما الأكثر تركيبا للعدادات من بين 6 شركات توزيع، بإجمالى نحو 85 ألف عداد تليهما شركة القناة للتوزيع بأكثر من 40 ألف عداد.

وأوضح أنه طبقا لمخطط الشركات من المقرر تركيب نحو 53 ألف عداد بشركة شمال القاهرة بمنطقتى (العبور- مدينة نصر)، فيما سيتم تركيب نحو 50 ألف عداد فى نطاق شركة جنوب القاهرة بمنطقتى (6 أكتوبر- الشيخ زايد)، بمعرفة شركة السويدى إلكتروميتر، فضلا عن تركيب نحو 39 ألف عداد فى نطاق شركة الإسكندرية بمنطقتى (وسط الإسكندرية– برج العرب) عبر شركة هواوى الصينية.

ومن المقرر تركيب 50 ألف عداد ذكى بنطاق شركة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان)، بمعرفة شركة إسكرا إمكو المصرية، على أن يتم تركيب 30 ألف عداد فى نطاق شركة جنوب الدلتا بمنطقة (طنطا)، بمعرفة شركة ZTE الصينية، وأخيرًا سيتم تركيب 28 ألف عداد بنطاق شركة مصر الوسطى بمنطقتى (المنيا- أسيوط) عبر شركة السويدى إلكتروميتر.

وكانت الوزارة عبر شركاتها قد انتهت من مركز البيانات الرئيسى بمدينة نصر ومن 5 مراكز بيانات فى نطاق شركات التوزيع، وجارٍ الانتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبنى المركز التبادلى DR، والربط بين مراكز البيانات والعدادات.

يأتى مشروع العداد الذكى التجريبى ضمن خطة القطاع لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة، واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

وتم التشغيل التجريبى للمشروع بشركتى جنوب الدلتا وجنوب القاهرة وباقى شركات التوزيع تباعاً، مع التشغيل التجريبى لتطبيقات (إدارة العدادت الفواتير خدمة العميل )، وتم الانتهاء من باقى التطبيقات (إدارة الأطقم الفنية، المقايسات والمخازن الإحصائيات والتحليلات، ومن المتوقع الانتهاء من التشغيل النهائى للمشروع خلال 2020.

وتتضمن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل، وتطبيق الرسائل لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل، والسداد الإلكترونى.

واضافت المصادر أن المشروع سيساهم فى خفض الفقد بالشبكة القومية والقضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، خفض معدل الفقد فى شبكات التوزيع، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.