«الكهرباء» تلغى مناقصة تطوير محطات طاقة السد العالى وخزان أسوان

ألغت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى شركة المحطات المائية، مناقصة تطوير محطات توليد الطاقة فى السد العالى وخزان أسوان 1 و2 بعد تلقى عروض الشركات.

وكانت شركة المحطات المائية قد طرحت المناقصة على الشركات العالمية والمحلية مطلع سبتمبر الماضى، واشترت نحو 22 كيانا كراسة الشروط، فيما لم يتقدم سوى 4 تحالفات وشركات للمنافسة على المناقصة.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن إلغاء المناقصة يرجع لعدم توافر الشروط المطلوبة فى كراسة الشروط سوى على تحالف واحد فقط من إجمالى 4 كيانات متنافسة على المناقصة، مما اضطر الشركة لإلغائها.

مصادر: مفاوضات بين المحطات المائية «التعمير الألمانى» لإعادة الطرح بعد تخفيف الشروط

وأضافت أن الاشتراطات المالية والفنية التى وضعها بنك التعمير الألمانى KFW، الممول للمناقصة، فى كراسة الشروط كانت صعبة بالنسبة للشركات، فلم يستطع سوى كيان واحد استيفاء الاشتراطات، وتقوم المحطات المائية حاليا بالتواصل والتفاوض مع البنك لتخفيف الاشتراطات أو تعديلها.

وتقدم 4 كيانات فقط بعروضها للمنافسة على المناقصة، تضمنت شركتا «إكس دى إيجيماك» المصرية الصينية، و«سيمنس» الألمانية، وتحالف «إنبى – بجسكو»، بالإضافة إلى شركة رابعة لم تعلن المصادر عنها.

وأكدت المصادر أنه من غير المعقول أن يشترى نحو 22 كيانا كراسة الشروط ويتقدم 4 فقط منها، لافتة إلى أن العروض المتقدمة أيضا كانت ضعيفة، وتسعى الوزارة لجذب مزيد من المتنافسين للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر إعادة طرح المناقصة مجددا على الشركات العالمية والمحلية خلال أقرب وقت ممكن، وإعادة فتح الباب لتلقى العروض بعد تعديل الاشتراطات الخاصة بها.

ومن المرتقب أن تصل التكلفة المبدئية لعملية التأهيل إلى 26 مليون يورو، ترتفع مع انتهاء الأعمال إلى 41 مليون، علما بأن «kfw» هو الممول للمشروع وفق اتفاقية تم توقيعها بين مصر وألمانيا.

وتضم المناقصة توريد محولات لعملية التأهيل تصل إلى 20، مقسمة إلى 12 لمحطة كهرباء السد العالى، إضافة إلى محول احتياطى، و5 لمحطة توليد خزان أسوان 1، و2 لمحطة خزان أسوان 2، لافتًا إلى أن المحولات الموجودة بمحطات السد العالى قديمة وكان يتم إجراء صيانة وتركيب قطع غيار لها باستمرار، وهو ما ساعد على استمرارها فى الخدمة.