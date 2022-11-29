«الكهرباء» تلغى مناقصة إنشاء محطة شمسية فى كوم أمبو باستثمارات 1.9 مليار جنيه

قررت وزارة الكهرباء والطاقة -ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة- إلغاء مناقصة إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وأرجعت مصادر مسئولة بالوزارة سبب إلغاء المناقصة إلى زيادة أسعار التنفيذ بعروض المستثمرين المتقدمين للمنافسة، نتيجة تحرك قيمة الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة، ما دفع الهيئة للإلغاء لأجل غير مسمي.

وقالت المصادر أنه من الممكن قيام الهيئة بإعادة الطرح فى وقت آخر عند ثبات الأسعار وتراجعها مستقبلاً، بالإضافة إلى إمكانية توجيه التمويل إلى مشروعات أخرى تابعة للهيئة.

وأشارت إلى أن الهيئة كانت قد طرحت المناقصة منذ أسابيع بعد اختيار استشارى المشروع، الذى كان سيعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح، وعواكس كهربية (Inverters)، تقوم بتحويل التيار المباشر إلى متردد.

وقالت المصادر إن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 25 مليون دينار كويتى، (ما يعادل نحو 1.9 مليار جنيه) بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الكويتي، مشيرة إلى أنه كان من المرتقب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة قبل أواخر عام 2023.

كانت هيئة الطاقة المتجددة قد انتهت منذ عدة أشهر من دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئة بالتعاون مع شركة فيرناس شومان للمشروع.

ويعد موقع كوم أمبو من المناطق المتميزة فى السطوع المرتفع، طبقا لما رصده الأطلس الشمسى، كما أن محافظة أسوان شهدت تنفيذ أكبر مجمع شمسى فى العالم بطاقة 1465 ميجاوات بمدينة بنبان، وذلك من خلال ربط 32 محطة على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من %42 من إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء بحلول عام 2035.