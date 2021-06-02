«الكهرباء» تلغى ممارسة لتوريد الكابلات بعد تقدم 4 شركات

قررت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إلغاء ممارسة لتوريد كابلات كهربائية جهد منخفض بإجمالى أطوال تصل إلى 85 كيلو مترا.

وكشفت مصادر مسئولة مطلعة على الممارسة – فى تصريحات لـ «المال» – أن الممارسة تقدم لها شركات كابلات مصر، والجيزة للكابلات وإنيرجيا للكابلات، بالإضافة إلى شركة أخرى رابعة لم تذكرها المصادر.

وأرجعت أسباب إلغاء الممارسة إلى تقديم الشركات عروضها متضمنة بند إمكانية تغيير الأسعار وفقا لتغير أسعار الخامات العالمية لمدخلات الإنتاج، وهو ما رفضته شركة جنوب القاهرة للتوزيع وقامت على إثره بإلغاء الممارسة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات المصنعة تحملت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة حدوث تغير فى سعر الخامات مثل النحاس والألومنيوم فى البورصات العالمية للمعادن بمتوسط يصل لنحو 35 – %40 مؤخرا وهو ما يضغط على المنتجين فى ظل استيراد أغلب مدخلات الإنتاج من الخارج.

وأشارت المصادر إلى أن القابضة لكهرباء مصر تصر على عدم وضع شرط بإمكانية تغيير الأسعار طوال مدة التنفيذ، موضحة أن الشركات طلبت ذلك تحوطا حال حدوث ارتفاع كبير فى سعر الخامات عالميا وحتى لا يتسبب ذلك فى خسائر لها.

وتضمنت الممارسة الدفع بالعملة المحلية وحال طلب دفعة أخرى مقدمة تضاف فوائد بنسبة %8.7 سنوياً، كما تصل مدة ضمان الكابلات الموردة إلى 18 شهراً من تاريخ الاستلام, وتم طرح الممارسة لتوريد كابلات بجهد 18/30 كيلو فولت.

يذكر أن وزارة الكهرباء قامت مؤخرا بإلغاء ممارستين لتوريد كابلات جهد متوسط بأطوال2266 كيلو مترا للمرة الثانية خلال عام 2021 بعد إلغاء الأولى خلال يناير الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة على الممارسة – فى تصريحات سابقة لـ «المال»- أن إلغاء الممارسة جاء نتيجة اعتراض مسئولى القابضة على الأسعار المقدمة من الشركات، ورأوا أنها أسعار مرتفعة وأعلى من المتوقع.

جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تتبع القابضة لكهرباء مصر، كما أن ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻧﺤﻮ 36 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، وﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻊ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣة الجمهورية، تشمل أجزاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.